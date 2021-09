Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – JEU DE BOULE DE FORT À LA SOCIÉTÉ DE L’UNION Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

2021-09-18 – 2021-09-18

Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire Démonstration et initiation à la pratique de la Boule de Fort. La Boule de fort est un jeu traditionnel de boule pratiqué dans l’Ouest de la France. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

