Journées Européennes du Patrimoine – Jardin "Intérieur à ciel ouvert" 2021-09-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00 Athis-de-l'Orne 6 Chemin du Lavoir

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Visite libre du jardin de 11 h à 19h. Visite guidée de 15h à 16h30.

6€ et gratuit pour les moins de 18 ans. Ce jardin, classée “Jardin remarquable”, où les ambiances se succèdent, compte plus de 1 200 variétés de plantes. L’eau y est également très présente. Visite libre du jardin de 11 h à 19h. Visite guidée de 15h à 16h30.

