Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Jardin botanique littoral 2021-09-18 – 2021-09-19 Jardin botanique 31, rue Gaëtan de Bernoville

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Le jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz offre à ses visiteurs une promenade au travers des milieux naturels du littoral. Jardin des utiles, labyrinthe des familles botaniques ou plantes des cinq continents sont une véritable invitation au voyage à travers les paysages de la Côte basque et du sud des Landes.

Visites libres

dernière mise à jour : 2021-09-06

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Jardin botanique 31, rue Gaëtan de Bernoville Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville 43.40339#-1.6507