Vernantes Maine-et-Loire Vernantes Visite libre de la commune de Vernantes guidé par une carte présentant les éléments patrimoniaux de la commune.

A ne pas manquer :

La mairie-Eglise : ouverte de 9h à 18h en visite libre.

Le lavoir est construit au 19e siècle. Grâce à la pompe, il sert d’approvisionnement en eau aux villageois ne disposant pas d’un puits et permet aux femmes de laver le linge. L’arrivée de l’eau courante puis de la machine à laver vont rendre le lavoir obsolète.

Monument de la guerre 1870 : Un des rare monument de cette période en Anjou. A la mémoire de 15 combattants de cette guerre qui est arrivée jusqu'au nord du Maine-et-Loire. Découverte de Vernantes et de ses éléments patrimoniaux et historiques. Une carte vous aidera à vous orienter dans le village. vernantes49@orange.fr +33 2 41 51 50 12 http://www.vernantes.fr/

dernière mise à jour : 2021-09-13

