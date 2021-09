Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – INSTITUTION SAINT-LOUIS Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – INSTITUTION SAINT-LOUIS Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – INSTITUTION SAINT-LOUIS 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Visite guidée, ponctuée d’animation réalisées par les élèves. Les élèves de la classe de seconde Patrimoine et Avenir vous invitent à découvrir leur établissement, de la Cour d’honneur au parc, en passant par le « métro », vous pourrez, en leur présence, parcourir l’histoire de l’Institution. +33 2 41 51 11 36 Visite guidée, ponctuée d’animation réalisées par les élèves. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.25837#-0.08437