Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – INSTALLATION “ATTENTION ! GARE AUX DRAGONS” DANS LA COUR DE HÔTEL DE VILLE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – INSTALLATION “ATTENTION ! GARE AUX DRAGONS” DANS LA COUR DE HÔTEL DE VILLE Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – INSTALLATION “ATTENTION ! GARE AUX DRAGONS” DANS LA COUR DE HÔTEL DE VILLE 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Saumur “Attention ! Gare aux dragons”, partez à la découverte de la multitude de créatures qui peuplent la façade de l’Hôtel de Ville fraîchement restaurée. Visite libre de l’installation. villearthistoire@ville-saumur.fr +33 2 41 83 30 31 https://www.ville-saumur.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.26052#-0.07615