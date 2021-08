Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journées Européennes du Patrimoine : initiation danse avec Empi et Riaume Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes du Patrimoine : initiation danse avec Empi et Riaume 2021-09-17 – 2021-09-17 Quai Sainte-Claire Parc François Mitterand
Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme Initiation aux danses traditionnelles du Dauphiné et du Vivarais. info@empi-et-riaume.com +33 4 75 79 20 86 dernière mise à jour : 2021-08-25 par

