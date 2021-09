Eymet Eymet Dordogne, Eymet Journées Européennes du Patrimoine : il était une fois le moulin d’Eymet Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine : il était une fois le moulin d’Eymet Eymet, 18 septembre 2021, Eymet. Journées Européennes du Patrimoine : il était une fois le moulin d’Eymet 2021-09-18 – 2021-09-18

Eymet Dordogne Les visites du moulin feront découvrir ce bâtiment historique et raconter vos mémoires du lieu. Le chantier de rénovation du moulin sera expliqué dans ses détails, ainsi que les activités artisanales. Les visites du moulin feront découvrir ce bâtiment historique et raconter vos mémoires du lieu. Le chantier de rénovation du moulin sera expliqué dans ses détails, ainsi que les activités artisanales. +33 5 53 22 22 10 Les visites du moulin feront découvrir ce bâtiment historique et raconter vos mémoires du lieu. Le chantier de rénovation du moulin sera expliqué dans ses détails, ainsi que les activités artisanales. otpsp dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Ville Eymet lieuville 44.66654#0.39538