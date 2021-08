Journées Européennes du Patrimoine – Hôtel particulier de Sambucy-de-Sorgue (privé) Millau Millau, 18 septembre 2021, MillauMillau.

Journées Européennes du Patrimoine – Hôtel particulier de Sambucy-de-Sorgue (privé) 2021-09-18 – 2021-09-19

Millau Aveyron Millau Aveyron Millau

Visite guidée des jardins à la française de l’hôtel particulier de Sambucy de Sorgue, un élément majeur du patrimoine Millavois, l’hôtel entre cour et jardin est élevé par Jacques Duchêne, Maître des Eaux et Forêts, de 1670 et 1679 en bordure des anciennes fortifications.

OUVERTURE UNIQUEMENT DES JARDINS (PAS DES SALONS INTERIEURS).

BILLETTERIE SUR PLACE

2 € / personne

VISITE GUIDEE EN CONTINUE DE 14H À 17H

OU

VISITE LIBRE DE 14H À 18H

Découverte des jardins à la française en promenade libre ou guidée !

