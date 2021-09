Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – HÔTEL LOUVET-MAYAUD Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – HÔTEL LOUVET-MAYAUD 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Visites en continu du jardin et des intérieurs (salon, salle à manger, salle de billard et vestibule en stuc). Visite guidé de cette maison de style palladien, construite vers 1838, fût occupé par les familles Toché et Louvet. Visites en continu du jardin et des intérieurs (salon, salle à manger, salle de billard et vestibule en stuc). dernière mise à jour : 2021-09-13 par

