Saumur Maine-et-Loire Découverte des espaces de réception (Salle des Mariages, salle Molière), de la salle du Conseil et du bureau du maire. Visite guidée. dernière mise à jour : 2021-09-19 par

