du samedi 18 septembre au vendredi 24 septembre à Hôtel de ville

### Samedi 18 septembre * 14h **8ème promenade urbaine** “**De Palmer à Tranchère: chroniques d’un circuit pittoresque”** En collaboration avec l’association des Amis du Patrimoine Cenonnais Rens: Sur inscription et sur présentation d’un pass sanitaire. RDV à 13h45 sur le parking du parc Palmer ### Dimanche 19 septembre * De 14h à 17h **Visite de l’église Saint-Romain.** Sur inscription et sur présentation d’un pass sanitaire. ### Du lundi 20 au dimanche 26 septembre * Château Palmer **Exposition photo “Les agitations Cenonnaises: quand la Culture, le Sport et la Vie associative s’exposent”** Dans la continuité des JEP et en annonce du week-end [**Ensemble, fêtons Cenon et ses associations**](https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/ensemble-fetons-cenon-et-ses-associations) des 25 et 26 septembre. Visite libre aux horaires du château Palmer sur présentation d’un pass sanitaire.

Gratuit / ouvert à tous / sur inscriptions / pass sanitaire exigé

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine(JEP), partez à la (re) découverte des lieux emblématiques, atypiques de la ville lors de visite guidée etbalade urbaine.

Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon Gironde



