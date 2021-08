Journées Européennes du Patrimoine > Homo Campingcarus Vicq-sur-Mer, 18 septembre 2021, Vicq-sur-Mer.

Journées Européennes du Patrimoine > Homo Campingcarus 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 Moulin à eau de Marie Ravenel La Coudrairie

Vicq-sur-Mer Manche

Régis et Fauvette, un couple de Campingcaristes aguerris, s’enfuient de Franchouilly pour mettre leur camping-car à l’abri en Rosbeefie. Sur le point d’embarquer par le dernier ferry, ils tombent en panne et se retrouvent bloqués alors que la menace persiste d’une confiscation des Camping-cars par l’Etat. A travers leur périple et au-delà du côté anecdotique et parfois satirique de cette pièce, se pose une réflexion sur certains paradoxes de notre société et de nos comportements : envies de liberté, d’autonomie et d’aventure, besoin d’appartenance sociale, de confort et de sécurité… Et puis en filigrane, se dessine la question de l’immigration. Qui est l’étranger de qui?

Réservation obligatoire, annulation en cas de pluie.

moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

