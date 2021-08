Hermes Hermes Hermes, Oise Journées Européennes du Patrimoine – Hermes Hermes Hermes Catégories d’évènement: Hermes

Hermes Oise Hermes 0 0 Dimanche 19 septembre

9h à 18h

Salle Louis-Larive

Exposition “à la découverte du peintre paysagiste Pierre Bokkelandt”

Visite commentée de l’exposition sur réservation

Organisée par la Mairie avec le concours de l’association Hermes et son passé

Renseignements & Inscriptions au 03 44 07 50 06

mairie@ville-hermes.fr

