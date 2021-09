Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Journées Européennes du Patrimoine Hérisson 1300 Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Journées Européennes du Patrimoine Hérisson 1300 Hérisson, 18 septembre 2021, Hérisson. Journées Européennes du Patrimoine Hérisson 1300 2021-09-18 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00 Rue de l’Abbé Aury Maison dite “La Synagogue”

Hérisson Allier Hérisson Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les 18 & 19 Septembre 2021: Visites guidées de la maison dite “La Synagogue”, organisées le 18/09 de 08h30 à 19h00 et le 19/09 de 08h30 à 17h00. Uniquement sur réservation au 06 52 07 87 57. herisson1300@gmail.com +33 6 52 07 87 57 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Rue de l'Abbé Aury Maison dite "La Synagogue" Ville Hérisson lieuville 46.50817#2.71141