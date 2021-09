Tuffalun Tuffalun Maine-et-Loire, Tuffalun JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – HABITATION TROGLODYTIQUE DE LA DRONIÈRE Tuffalun Tuffalun Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Tuffalun

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – HABITATION TROGLODYTIQUE DE LA DRONIÈRE Tuffalun, 19 septembre 2021, Tuffalun. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – HABITATION TROGLODYTIQUE DE LA DRONIÈRE 2021-09-19 – 2021-09-19 Louerre 2 La Dronière

Tuffalun Maine-et-Loire Visites guidées par les propriétaires. Le visiteur pourra découvrir cette ancienne habitation avec ses cheminées, son four à pain et sa cuve de terre pour laver le linge. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Tuffalun Autres Lieu Tuffalun Adresse Louerre 2 La Dronière Ville Tuffalun lieuville 47.3004#-0.32433