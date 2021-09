Grand Grand Grand, Vosges JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND Grand, 18 septembre 2021, Grand. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GRAND 2021-09-18 – 2021-09-19 Site Archéologique de Grand Rue de l’Amphithéâtre

Grand Vosges Grand Découvrez Grand la gallo-romaine, incontournable de l’Ouest des Vosges. Visitez l’un des plus grands amphithéâtres de la Gaule ainsi que la mosaïque de 232m² et une collection d’objets et sculptures, témoignages de la vie quotidienne de l’époque gallo-romaine. Ouverture de l’amphithéâtre et de la mosaïque

Samedi/dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

Visite libre Visite contée du circuit de découverte par Matthieu Epp et Fred Pougeard.

Deux séances à 10h30 et à 15h

grandlagalloromaine@vosges.fr +33 3 29 06 77 37

