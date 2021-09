Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GALERIE ESPRIT LAQUE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – GALERIE ESPRIT LAQUE 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Conférence sur l’Art du Laque entre l’Asie et l’Europe au cours des âges avec présentation de pièces en laque de différentes périodes. Thibault Mazire vous ouvre les portes de son atelier avec démonstration et conférence sur l’Art du Laque. De nos jours quelques laqueurs font perdurer cet art particulier née en Chine il y a 7000 ans , entre décoration et art contemporain. tmazire@esprit-laque.com +33 6 64 62 47 44 http://www.esprit-laque.com/ Conférence sur l’Art du Laque entre l’Asie et l’Europe au cours des âges avec présentation de pièces en laque de différentes périodes. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

