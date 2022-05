Journées européennes du Patrimoine Frévent Frévent Catégorie d’évènement: Frévent

Journées européennes du Patrimoine Frévent, 17 septembre 2022, Frévent. Journées européennes du Patrimoine 77 Rue du Général de Gaulle Frévent

2022-09-17 – 2022-09-18

77 Rue du Général de Gaulle Frévent Pas-de-Calais Frévent Les Journées européennes du patrimoine sont sur le thème du “Patrimoine durable” ! contact@cercamp.fr http://cercamp.fr/ Les Journées européennes du patrimoine sont sur le thème du “Patrimoine durable” ! 77 Rue du Général de Gaulle Frévent

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Frévent Autres Lieu Frévent Adresse 77 Rue du Général de Gaulle Ville Frévent lieuville 77 Rue du Général de Gaulle Frévent

Frévent Frévent https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frevent/

Journées européennes du Patrimoine Frévent 2022-09-17 was last modified: by Journées européennes du Patrimoine Frévent Frévent 17 septembre 2022

Frévent