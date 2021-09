Vercheny Vercheny Drôme, Vercheny Journées Européennes du Patrimoine – Fondation Robert Ardouvin Vercheny Vercheny Catégories d’évènement: Drôme

Vercheny

Journées Européennes du Patrimoine – Fondation Robert Ardouvin Vercheny, 18 septembre 2021, Vercheny. Journées Européennes du Patrimoine – Fondation Robert Ardouvin 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00

Vercheny Drôme Vercheny Visite du bâtiment, exposition d’un fonds de photographies humanistes et visite du musée Guy Lévis.

Concert à 17h30 +33 4 75 21 60 00 http://village-ardouvin.com/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vercheny Autres Lieu Vercheny Adresse Ville Vercheny lieuville 44.67808#5.09859