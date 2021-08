Journées Européennes du Patrimoine : Finale du Tremplin RappeuZ FLOW, 18 septembre 2021, Lille.

Déjà 40 piges de hip hop français et 7 ans de FLOW à Lille ! Pourtant, connaissez-vous bien ces disciplines, leurs histoires et leurs pluralités ? A l’occasion des journées de patrimoine, on vous propose de parcourir la ville et d’en découvrir plus : en musique du côté de l’Hospice Comtesse, en danse au Musée d’Histoire Naturelle et en mode girl power chez nous au FLOW. Samedi 18 septembre, que vous soyez passionné.e.s de cette culture, d’une de ses esthétiques ou simplement curieu.se.s, chaussez vos plus belles sneakers, on vous attend. Pour la plupart, le milieu du rap rime avec beaucoup (trop?) de noms en eur. Pour ces journées du matrimoine, on a eu envie de vous parler des noms en EUSE.S qui font le Rap d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Pour la troisième et dernière étape de votre parcours, on vous invite à nous rejoindre au FLOW pour parler rappeuses ! Au programme : – testez vos connaissances musicales sur les figures féminines iconiques du rap avec Dj Lilpop – dansez au son d’un mix spécial rappeuses et beatmakeuses actuelles, tout frais et en live pour l’occasion par DJ Yanka, – découvrez celles qui feront la scène Hip Hop de demain avec la finale nationale du tremplin Rappeuz.

Gratuit – accès libre

Parcours Hip Hop dans la ville • étape 3 : le rap au féminin

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T23:59:00