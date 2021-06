JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Fillé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fillé.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Fillé Sarthe Fillé

Sur l’île, passez une journée dans la peau d’un meunier, entre four et moulin – et découvrez les secrets du fonctionnement de ce moulin du XVe.

Partez en balade sur les chemins de l’île, accompagnés par un médiateur du Centre d’Art, et laissez-vous surprendre par les oeuvres des artistes accueillis toute l’année.

Le rendez-vous annuel des passionnés du patrimoine, mais pas que !

ile.ilemoulinsart@cc-valdesarthe.fr +33 2 43 57 05 10 https://ile-moulinsart.fr/

