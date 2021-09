Journées Européennes du Patrimoine – Feu amont de Ciboure – Ciboure, 18 septembre 2021, Ciboure.

Journées Européennes du Patrimoine – Feu amont de Ciboure – 2021-09-18 – 2021-09-18

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Visites guidées : 9h30, 10h30 et 11h30. Pass sanitaire obligatoire.

Prenez le temps de découvrir l’histoire des feux de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure construits en 1870 et modifiés en 1937

par André Pavlovsky qui, par son art, les transforme en monuments emblématiques de la baie.

Une visite exceptionnelle du feu amont jusqu’à la terrasse surplombant le port.

Gratuit – inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 47 64 56 ou 05 59 26 03 16 – Places limitées.

Attention : cette visite réclame une condition physique satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant de vertige.

