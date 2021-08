JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Faugères, 18 septembre 2021, Faugères.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Faugères Hérault Faugères

Visite commentée des Moulins et atelier des Pierres sèches, le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.

+33 6 45 73 49 82

