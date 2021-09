Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – FANUM OU TEMPLE DU VILLIERS À CHÊNEHUTTE Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – FANUM OU TEMPLE DU VILLIERS À CHÊNEHUTTE Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – FANUM OU TEMPLE DU VILLIERS À CHÊNEHUTTE 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Au centre du temple, la cella est considérée comme la pièce où le dieu réside et seuls les prêtres peuvent y pénétrer.

Vestiges visibles depuis la voie publique, accès permanent. Ces vestiges d’un fanum ne sont autres qu’un temple gallo-romain construit au 2e siècle. Ce sanctuaire est de plan carré et se compose d’une tour centrale appelée cella et d’une galerie périphérique. Au centre du temple, la cella est considérée comme la pièce où le dieu réside et seuls les prêtres peuvent y pénétrer.

Vestiges visibles depuis la voie publique, accès permanent. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville 47.30634#-0.15913