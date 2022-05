Journées Européennes du Patrimoine – Eyrignac et ses Jardins

Journées Européennes du Patrimoine – Eyrignac et ses Jardins

2022-09-17 – 2022-09-17 Les Journées Européennes du Patrimoine sont une occasion de découvrir un monument sous un aspect inédit. À Eyrignac, Patrick et Capucine Sermadiras invitent les visiteurs à fouler l’ensemble des pelouses d’ordinaire jalousement défendues afin de préserver pour tous la beauté fragile des jardins.

