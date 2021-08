Journées Européennes du Patrimoine – Exposition temporaire : bénitiers du grand Sud-Ouest Sainte-Foy-la-Grande, 18 septembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

Journées Européennes du Patrimoine – Exposition temporaire : bénitiers du grand Sud-Ouest 2021-09-18 – 2021-09-18 Musée du pays foyen 142 Rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, grâce à l’association du musée du Pays Foyen, venez découvrir des faïences locales des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que leur histoire. Des passionnés seront présents pour échanger avec vous.

Le samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

+33 6 75 70 35 34

Musée Pays Foyen

dernière mise à jour : 2021-08-20 par