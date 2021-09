Cahors Cahors Cahors, Lot Journées Européennes du Patrimoine: Exposition sur les Récents Travaux d’Entretien du Pont Valentré Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors. Cet édifice emblématique de Cahors fût bâti par décision des consuls de la ville en 1306 et sa construction s’échelonna de 1308 jusque vers 1380.

Son tablier en dos d’âne, reposant sur huit arches, est surmonté de trois tours, dont deux sont fortifiées. Au sommet de la tour centrale est sculpté un petit diable,oeuvre de l’artiste cadurcien Cyprien-Antoine Calmon, en clin d’oeil à la légende affirmant que Satan aurait apporté son concours à la construction.

C’est le pont fortifié médiéval le plus représentatif et le mieux conservé de France. Le pont Valentré, depuis son origine, a fait l’objet de travaux d’entretien qui lui ont permis d’arriver jusqu’à nous en bon état. Récemment, la ville de Cahors a engagé des travaux de consolidation et d’entretien, dont traite cette exposition, visible de la voie publique. Lieu : dans le jardin de la villa située au pied de l’ouvrage d’art, rive droite (sous la première arche). Pont classé Monument Historique. Dans le cadre de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Cathédrale St Etienne et le Pont Valentré, ont été répertoriés sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. [Source: Ministère de la Culture] Lot Tourisme dernière mise à jour : 2021-08-30 par

