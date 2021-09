Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Journées Européennes du Patrimoine > Exposition sur Brassens Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journées Européennes du Patrimoine > Exposition sur Brassens Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 18 septembre 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Journées Européennes du Patrimoine > Exposition sur Brassens 2021-09-18 11:30:00 11:30:00 – 2021-09-18 12:00:00 12:00:00 Salle du Pussoir Rue du Docteur Havard

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Exposition sur l’oeuvre de Brassens à la salle du Pussoir, de 11h30 à 12h. Gratuit. Exposition sur l’oeuvre de Brassens à la salle du Pussoir, de 11h30 à 12h. Gratuit. +33 2 33 61 00 16 Exposition sur l’oeuvre de Brassens à la salle du Pussoir, de 11h30 à 12h. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-08-20 par OT Villedieu-les-Poêles

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Salle du Pussoir Rue du Docteur Havard Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville 48.83901#-1.22275