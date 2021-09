Cahors Cahors Cahors, Lot Journées Européennes du Patrimoine: Exposition Photos sur “l’Etoile” Ferroviaire de Cahors à l’Ancienne Gare de Cabessut Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Journées Européennes du Patrimoine: Exposition Photos sur “l’Etoile” Ferroviaire de Cahors à l’Ancienne Gare de Cabessut Cahors, 18 septembre 2021, Cahors. Journées Européennes du Patrimoine: Exposition Photos sur “l’Etoile” Ferroviaire de Cahors à l’Ancienne Gare de Cabessut 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18 13:00:00 Place de la Croix Ancienne Gare Cabessut (Espace Pierre-Larroque)

Cahors Lot De 12 à 95 ans Cette ancienne gare du XIXe siècle, sur la ligne Cahors-Capdenac, desservait le quartier maraîcher de Cabessut, à l’est de Cahors.

Visites guidées par Serge Dechet, membre de l'association du Musée Ferroviaire de Saint-Géry.

