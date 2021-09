Coullons Coullons Coullons Journées Européennes du Patrimoine : Exposition Photos Coullons Coullons Catégorie d’évènement: Coullons

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition Photos

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La Mairie de Coullons en collaboration avec Martine Chesné vous propose un petit inventaire de ce qui fait notre Patrimoine Coullonnais. Vous découvrirez à la salle polyvalente de 10h à 18h, une exposition photos sur les anciennes cartes postales de notre village depuis 1900 (en grand format), notre belle Eglise et sa place, les croix que l’on trouve sur notre Commune, mais aussi nos petits “châteaux”, les changements des noms des rues, des anciens commerces, quelques documents anciens qui témoignent de notre Histoire locale, des anciennes photos de classe, de mariage… Cette exposition est ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent faire revivre les coullons d’autrefois l’espace d’un week end et le faire connaitre aux plus jeunes. Exposition de photos pour redécouvrir le patrimoine coullonnais Coullons Place du marché , Coullons Coullons

10h à 18h

