Le Montat Le Montat Le Montat, Lot Journées Européennes du Patrimoine : Exposition Patrimoine et Rail Le Montat Le Montat Catégories d’évènement: Le Montat

Lot

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition Patrimoine et Rail Le Montat, 18 septembre 2021, Le Montat. Journées Européennes du Patrimoine : Exposition Patrimoine et Rail 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle des fêtes Roger Peyralade Rue du village

Le Montat Lot Exposition à la Salle de Fêtes Roger Peyralade

Exposition des travaux des élèves de l’école primaire sur le thème du “Patrimoine en Quercy”.

Exposition d’œufs sculptés (artiste amateur)

Le train miniature : exposition de modèles, normes, etc…

Exposition photos des équipements ferroviaires sur la commune (tunnel de Pouzergues et ancienne halte (gare) des Sept-Ponts, photos, plans, objets ferroviaires, textes)

Diaporama et exposition de documents d’archives sur la construction de la Mairie / Ecole sous la 3ème République Licence libre de droit dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Le Montat, Lot Autres Lieu Le Montat Adresse Salle des fêtes Roger Peyralade Rue du village Ville Le Montat lieuville 44.37912#1.44616