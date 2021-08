Firminy Firminy Firminy, Loire Journées Européennes du Patrimoine : Exposition « Matières d’Art » Firminy Firminy Catégories d’évènement: Firminy

Loire

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition « Matières d’Art » Firminy, 13 septembre 2021, Firminy. Journées Européennes du Patrimoine : Exposition « Matières d’Art » 2021-09-13 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-17 18:00:00 18:00:00 Site Le Corbusier Boulevard peripherique du stade

Firminy Loire Firminy L’Institut Régional pour les Métiers d’art et la Création Contemporaine est un centre ressource et de formation pour les professionnels des Métiers d’Art. +33 4 77 61 08 72 dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: Firminy, Loire Autres Lieu Firminy Adresse Site Le Corbusier Boulevard peripherique du stade Ville Firminy lieuville 45.38215#4.28895