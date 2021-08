Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION LES GUERRES DE VENDÉE DE 1793 À 1832 Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION LES GUERRES DE VENDÉE DE 1793 À 1832 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 Ferme des Coteaux 25 Rue Saint Maurille (Saint-Florent-le-Vieil)
Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire Cette exposition offre un parcours pédagogique qui expose la suite chronologique des guerres de Vendée militaires de 1793 à 1832.

Elle permet ainsi de situer ces guerres dans l’histoire de la Révolution française, de la Restauration et de la Monarchie de Juillet.

