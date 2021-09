Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire, Montsoreau JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION “LES 1001 VIE DES TROGLOS” À LA MAISON DU PARC Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION “LES 1001 VIE DES TROGLOS” À LA MAISON DU PARC Montsoreau, 18 septembre 2021, Montsoreau. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION “LES 1001 VIE DES TROGLOS” À LA MAISON DU PARC 2021-09-18 – 2021-09-18

Montsoreau Maine-et-Loire Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs 1001 vies trépidantes à l’aide d’un livret-jeu. Aidez Mister Troglo à résoudre les énigmes et à retrouver la mémoire. Découvrez en famille les cavités troglodytiques du territoire. Leur histoire est longue et pleine de rebondissements. Visite libre avec livret-jeu pour les enfants. info@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 53 66 00 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/ Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs 1001 vies trépidantes à l’aide d’un livret-jeu. Aidez Mister Troglo à résoudre les énigmes et à retrouver la mémoire. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Montsoreau Adresse Ville Montsoreau lieuville 47.21701#0.05502