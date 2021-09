Saint-Chamond Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Journées Européennes du Patrimoine exposition la septembre d’hier à aujourd’hui à la salle Lamartine Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Journées Européennes du Patrimoine exposition la septembre d’hier à aujourd’hui à la salle Lamartine Saint-Chamond, 18 septembre 2021, Saint-Chamond. Journées Européennes du Patrimoine exposition la septembre d’hier à aujourd’hui à la salle Lamartine 2021-09-18 – 2021-09-19 Salle Lamartine Avenue Antoine Pinay

Saint-Chamond Loire Venez découvrir l’exposition sur l’histoire de la vogue et du Corso de notre ville. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Saint-Chamond Adresse Salle Lamartine Avenue Antoine Pinay Ville Saint-Chamond lieuville 45.47561#4.5125