Journées Européennes du Patrimoine > Exposition intercative au Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Journées Européennes du Patrimoine > Exposition intercative au Château des Ravalet 2021-09-18 – 2021-09-19 Salle des communs Château des Ravalet

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin

Après 11 ans de création au service des arts du spectacle et notamment de la danse, la Compagnie Mouvance D’Arts vous invite à découvrir la richesse de ses archives. Une rétrospective interactive qui vous présentera l’envers du spectacle à partir de ses photos et vidéos, ses nombreux costumes et décors et de démonstrations dansées, présentées par les Artistes de la compagnie. Un moment unique pour s’imprégner du comment ? Pourquoi ? Qui ? donne vie au spectacle vivant.

Après 11 ans de création au service des arts du spectacle et notamment de la danse, la Compagnie Mouvance D’Arts vous invite à découvrir la richesse de ses archives. Une rétrospective interactive qui vous présentera l’envers du spectacle à partir de…

+33 2 33 87 88 39 http://www.cherbourg.fr/

Après 11 ans de création au service des arts du spectacle et notamment de la danse, la Compagnie Mouvance D’Arts vous invite à découvrir la richesse de ses archives. Une rétrospective interactive qui vous présentera l’envers du spectacle à partir de ses photos et vidéos, ses nombreux costumes et décors et de démonstrations dansées, présentées par les Artistes de la compagnie. Un moment unique pour s’imprégner du comment ? Pourquoi ? Qui ? donne vie au spectacle vivant.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin