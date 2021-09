Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION “GRAINS D’HOMMES” AU THÉÂTRE LE DÔME Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION “GRAINS D’HOMMES” AU THÉÂTRE LE DÔME Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION “GRAINS D’HOMMES” AU THÉÂTRE LE DÔME 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire La Fondation ANAKO œuvre activement pour la sauvegarde des mémoires audiovisuelles des derniers peuples et cultures autochtones de tradition oral. Visite libre de l’ethno-exposition “Grains d’Hommes” en partenariat avec la Fondation ANAKO. Cette exposition ethnographique présente le quotidien des premières nations et les défis qui sont les leurs. +33 2 53 93 50 02 https://www.dometheatre.com/ La Fondation ANAKO œuvre activement pour la sauvegarde des mémoires audiovisuelles des derniers peuples et cultures autochtones de tradition oral. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.26073#-0.07747