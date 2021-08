Chauny Chauny Aisne, Chauny JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION FORMES ET COULEURS Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Le samedi 18/09 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 19/09 de 10h00 à 17h00. artdecoetcompagnie@gmail.com +33 6 06 76 48 25 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Art Déco et Compagnie vous propose une exposition de peintures par Dominique Lavaud, artiste locale, à la Halle aux Poissons, place du Marché Couvert.

Le samedi 18/09 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 19/09 de 10h00 à 17h00.

