Journées Européennes du Patrimoine: Exposition et Conférence sur les Kilims au Musée Armand Viré 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 16:00:00

Luzech Lot L’exposition de Kilims se déroulera tout au long de la journée.

La conférence, elle, commencera à 15h Réservation au 05.65.30.58.47

Passe sanitaire obligatoire Le journaliste Marc-Antoine Gallice animera une conférence ayant pour thème: “La symbolique des kilims serait-elle l’ancêtre de l’écriture?”.

En effet, nombreuses sont les analogies entre le tissage et l’écriture. Ne dit-on pas la trame d’un roman, le fil d’une histoire? Il semble que plus de 7000 ans avant notre ère, des idéogrammes constituaient déjà le décor d’un art premier dont ont retrouve encore de nos jours des survivances : le kilim. Selon les archéologues, ces tapis tissés décoraient déjà les maisons des sites proto urbain d’Anatolie et leur symbolique a été transmise jusqu’à nos jours.

Pour certains scientifiques, une tradition ne peut pas se perpétuer sur des périodes aussi longues. Ce n’est pas l’avis de Marc-Antoine Gallice qui tentera d’en faire la démonstration et de décrypter ces symboles, ancêtres probables de l’écriture issus des croyances animistes anciennes. L’exposition de Kilims se déroulera tout au long de la journée.

