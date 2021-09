Saint-Christophe-et-le-Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme, Saint-Christophe-et-le-Laris Journées Européennes du Patrimoine – Exposition et concert Saint-Christophe-et-le-Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Christophe-et-le-Laris

Journées Européennes du Patrimoine – Exposition et concert Saint-Christophe-et-le-Laris, 18 septembre 2021, Saint-Christophe-et-le-Laris. Journées Européennes du Patrimoine – Exposition et concert 2021-09-18 – 2021-09-19 lieu dit Le Charaix Eglise Saint Pierre du Charaix

Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme Saint-Christophe-et-le-Laris Exposition : peintures de l’artiste Roger Groslon

Concert de blue/folk/ragtime proposé par le groupe The Crippled Frogs patrimoine.saintchristophe@gmail.com +33 4 75 45 61 88 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Christophe-et-le-Laris Autres Lieu Saint-Christophe-et-le-Laris Adresse lieu dit Le Charaix Eglise Saint Pierre du Charaix Ville Saint-Christophe-et-le-Laris lieuville 45.21746#5.04723