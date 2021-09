Journées Européennes du Patrimoine > Exposition “Dior en roses” Granville, 18 septembre 2021, Granville.

Journées Européennes du Patrimoine > Exposition “Dior en roses” 2021-09-18 – 2021-09-19

Granville Manche

C’est à la plus belle des fleurs, l’une des favorites de Christian Dior, qu’est consacrée l’exposition Dior en roses au sein même de la maison d’enfance du couturier ; la villa Les Rhumbs à Granville.

Pour la première fois, le musée Christian Dior offre au public de découvrir les créations de Christian Dior et de ses successeurs par rose(s) interposé(es). Modèles de Haute Couture, parfums et accessoires de la maison de l’avenue Montaigne mais aussi tableaux, sculptures, photographies, objets d’art décoratifs… y sont autant de déclinaisons de la fleur et de sa couleur, du rose le plus éclatant au rose le plus tendre.

A l’occasion de cette exposition, un large massif de roses « Jardin de Granville » a été planté sur la grande pelouse faisant face au jardin d’hiver de la villa.

Journées Européennes du Patrimoine, gratuit pour tous, uniquement sur réservation en ligne.

