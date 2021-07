Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime [Journées Européennes du Patrimoine] Exposition de voitures anciennes Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Seine-Maritime

[Journées Européennes du Patrimoine] Exposition de voitures anciennes Saint-Nicolas-d’Aliermont, 19 septembre 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont. [Journées Européennes du Patrimoine] Exposition de voitures anciennes 2021-09-19 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Musée de l’Horlogerie /48 Rue Édouard Cannevel

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime Saint-Nicolas-d’Aliermont Tout au long de l’après midi, l’association « Rallye historique de Dieppe » expose une partie de ses automobiles devant le musée. Tout au long de l’après midi, l’association « Rallye historique de Dieppe » expose une partie de ses automobiles devant le musée. museehorlogerie@wanadoo.fr +33 2 35 04 53 98 http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/ Tout au long de l’après midi, l’association « Rallye historique de Dieppe » expose une partie de ses automobiles devant le musée. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Nicolas-d'Aliermont Adresse Musée de l'Horlogerie /48 Rue Édouard Cannevel Ville Saint-Nicolas-d'Aliermont lieuville 49.8797#1.22