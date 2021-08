Chatillon-sur-loire Chatillon sur loire Châtillon-sur-Loire Journées européennes du Patrimoine : Exposition de véhicules anciens (auto et moto) Chatillon sur loire Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Chatillon sur loire, le dimanche 12 septembre à 09:00

Exposition de voitures anciennes toute la journée sur le site de Mantelot. Inscription gratuite pour les participants (06 81 06 54 47). A 10h45, aubade des sonneurs du Bien Aller Briarois. Balade sur la Loire à bord de la Sterne. La restauration est assurée par les “Près fêtards”. Animation musicale avec l’orchestre Jean-Philippe Herbien. Exposition de véhicules anciens à Mantelot. animations et restauration sur place. Chatillon sur loire mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

2021-09-12T09:00:00 2021-09-12T18:00:00

