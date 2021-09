Peyrins Peyrins Drôme, Peyrins Journées Européennes du Patrimoine : Exposition “De la laine à la soie, métiers d’autrefois” Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Peyrins

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition “De la laine à la soie, métiers d’autrefois” Peyrins, 18 septembre 2021, Peyrins. Journées Européennes du Patrimoine : Exposition “De la laine à la soie, métiers d’autrefois” 2021-09-18 – 2021-09-19

Peyrins Drôme Peyrins « Peyrins dans l’histoire » remonte le temps ! Sortons de l’oubli le passé presque industriel du tissage de la soie à Peyrins et les artisans qui travaillaient la laine pour les industries romanaises.

La visite peut être commentée. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrins Autres Lieu Peyrins Adresse Ville Peyrins lieuville 45.09269#5.04696