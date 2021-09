Le Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION D’ARTISTES À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE Le Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame Catégories d’évènement: Le Puy-Notre-Dame

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION D’ARTISTES À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE Le Puy-Notre-Dame, 18 septembre 2021, Le Puy-Notre-Dame. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION D’ARTISTES À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 2021-09-18 – 2021-09-18

Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire Exposition d’artistes dans les locaux de l’ancien office de tourisme du Puy-Notre-Dame, cette boutique fermera ses portes à la fin du week-end. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le Puy-Notre-Dame, Maine-et-Loire Autres Lieu Le Puy-Notre-Dame Adresse Ville Le Puy-Notre-Dame lieuville 47.12529#-0.23516