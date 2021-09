Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Journées européennes du patrimoine : Exposition au Temple protestant Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exposition “Signe des temps”: Le papier dans tous ses états, en 18 tableaux.

Samedi 18 septembre de 10h à 12h15. Jocelyne Cathelineau (pour l’Église Protestante Unie de Melle – Celles – Saint-Maixent) assurera des permanences au temple pour ceux qui voudront découvrir cette exposition et éventuellement une causerie à l’issue, sur l’histoire du protestantisme à Saint-Maixent-l’École.

Une bible d’autel de 1772 à découvrir. Contact : Jocelyne Cathelineau au 06.83.11.23.55 Le Temple Protestant

