Haut-Rhin EUR Visites guidées de l’Abbatiale d’Ottmarsheim avec les fondateurs de l’Abbatiale et mises en musique par l’ensemble Hauvoy. Samedi 17/09 à 15h, 16h30 et 18h / Dimanche 18/09 à 15h, 16h30 et 18h. • Animations médiévales en continu :

– Ateliers pédagogiques de M. Galéa sur l’histoire la médecine au Moyen-Âge

– Atelier de présentation de l’herboristerie médiévale

