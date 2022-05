Journées européennes du Patrimoine et du matrimoine – Visite découverte de Flers Flers, 18 septembre 2022, Flers.

2022-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 18:00:00

Flers Orne

Attention ! En raison de la forte affluence, une file d’attente est à prévoir. Dimanche : n- 14h/18h : : visite libre de l’exposition Du coq à l’âne » (accès libre) ; n- 15h : découverte des oiseaux du parc avec Etienne Lambert (accès libre) ; n- 14h30 et 16h30 : concert de la compagnie Amalgamme. Dirigé par un chef d’orchestre classique, l’ensemble Amalgamme vous conduit pour une déambulation musicale et théâtrale. Chaque lieu emblématique devient alors élément d’inspiration et décor de scènes originales et variées qui vous feront découvrir ou redécouvrir le musée. nLaissez-vous guider par ces artistes singuliers qui construiront en temps réel des tableaux musicaux et poétiques ninsolites où improvisation et écriture se mêlent subtilement.

+33 2 33 65 06 75 https://montagnesdenormandie.fr/

