Attention ! En raison de la forte affluence, une file d'attente est à prévoir. – 14h/18h : visite libre de l'exposition Du coq à l'âne » (accès libre) ; n- 15h : concert de piano à 4 mains du duo Andranian. Œuvres de compositrices de la période romantique et post-romantique Fanny Hensel-Mendelsshonn, Mel Bonis, Amy Beach, Marie nJaell (accès libre) ; n- 16h30 : lecture de contes pour les enfants (sur réservation).

